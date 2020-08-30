ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنّ طرابلس المدينة الجميلة المطلّة على البحر الأبيض المتوسط وهي عاصمة الدولة الليبية، يتنازع السيطرة عليها العديد من المليشيات المسلحة، مشيرًا إلى أنّه وبعد مغادرة مليشيا الزنتان زادت سطوة مليشيات مصراتة في وجود مليشيات طرابلس الأقل عددًا وتسليحًا.

العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّه من المعروف أنّ السراج رئيس المجلس الرئاسي قد تبنّته مليشيا طرابلس وقدّمت له ولحكومته الحماية والحراسة، وقد ازدادت مليشيات مصراتة أهمية بتعيين باشاآغا أحد زعماء مليشيات “فجر ليبيا الإجرامية المرتبطة بمذابح غرغور”، وزيرًا مفوّضًا لوزارة الداخلية، التي كانت قوّتها مستمدّة ممن تحتويه من مليشيات تمّ ضمُّها لوزارة الداخلية حسب توصيات الخبير الدولي الإيطالي باولو سيرا، تنفيذًا للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات غير المشرعن محليًا.

وأضاف: “كان باشاآغا قد تعهّد للمجتمع الدولي بحلّ المليشيات ونزع سلاحها، وهنا مربط الفرس حيث أنّ باشاآغا المليشياوي ذاته، يرى أنّ المليشيات هي مليشيات طرابلس فقط، وبدأ يتحرش بها، الصراع بين المليشيات متعارضة المصالح، والتي يسعى كلّ منها لحصد أكبر قدر من المكاسب في ظل شحِّ الواردات وزيادة الالتزامات نحو تركيا وما استجلبته من مرتزقة سوريين، كلّ ذلك أجّج الصراع بين المليشيات”.

كما اعتبر أنّ خروج الشارع الطرابلسي مطالبًا بحاجاته الأساسية وحقّه في التعبير ومواجهته بالرصاص الحيّ، وزيادة انتشار جائحة الكورونا “زاد الطين بلة” و أدّى إلى تبادل الاتهامات بالقتل والقمع والفساد.

ولفت إلى أنّ قرار الرئاسي بوقف “المليشياوي وزير الداخلية” عن العمل وطلب التحقيق معه سيؤدّي حتمًا إلى رفع غطاء غرفة تفتيش فساد حكومة الرئاسي، وكنتيجة لذلك سنجد مجلس الدولة منقسمًا بين مؤيدي باشاآغا والسراج، وسيبرز كل ذلك في مواجهات مسلّحة داخل مدينة طرابلس، والخاسر الوحيد هو المواطن الليبي.