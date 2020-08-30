العراق – كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إيقاف رواتب أكثر من ثمانية الاف وثلاثمئة وتسعين شخصاً من مزدوجي الراتب.

وأشارت الوزارة الى انها أعلنت سابقا وجود أكثر من اثني عشر ألفا من مستفيدي الحماية الاجتماعية من مزدوجي الرواتب الذين يتقاضون رواتب من الحكومة زائدا راتبا من الإعانات الاجتماعية.

واكدت انها دعت المواطنين الذين يتقاضون رواتب مزدوجة إلى مراجعتها خلال ثلاثين يوما وبعكس ذلك ستتم إحالتهم إلى القضاء واسترجاع المبالغ المتجاوزين عليها دفعة واحدة، مبينة ان أكثر من ثلاثة آلاف مواطن راجعوا أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات في غضون الأيام العشر الماضية وطلبوا إعادة المبالغ التي تم التجاوز عليها من قبلهم.

وكالات