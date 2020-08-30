العراق – تواصل الهيئة العامة للكمارك تسجيلها إيرادات عالية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد بدء حملة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد الفساد

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها حققت في يوما فقط أكثر من ملياري دينار، مشيرة الى أنهاساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية.

وكالات