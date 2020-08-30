روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن حلف الناتو أرسل مقاتلاته إلى أجواء خمسة بحار لمرافقة طائرات حربية روسية شاركت في مناورات “درع المحيط 2020”.

وقال القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي نيقولاي يفمينوف، إن مقاتلات الناتو رافقت 10 طائرات “تو-142” مضادة للغواصات حينما كانت تنفذ رحلات مجدولة في إطار مناوراتها فوق بحار الأسود والبلطيق والنرويج وتشوكتشي وبيوفورت وعلى طول طريق البحر الشمالي وفي المياه الدولية بالميحط الهادئ.

وأكد يفمينوف أن الطائرات الروسية لم تنتهك قواعد الطيران الدولية وأن أطقم الطيران العسكري البحري الروسي أكدت استعدادها القتالي لتنفيذ المهمات المحددة لها في أي منطقة من محيطات العالم ومهما كانت الظروف.

وسبق أن اعترضت مقاتلات روسية من نوع “سو-27” قاذفة استراتيجية أمريكية B-52H في سماء بحر البلطيق.

وأمس الجمعة، اعترضت طائرتان روسيتان “سو-27” قاذفة أمريكية B-52N فوق البحر الأسود.

المصدر: تاس