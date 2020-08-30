الهند – أكدت وزارة الدفاع الهندية رفضها المشاركة في تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية “القوقاز-2020” المقرر إجراؤها في روسيا في سبتمبر المقبل، وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت الدفاع الهندية عبر “تويتر” اليوم الأحد: “روسيا والهند شريكان استراتيجيان وثيقان ومتميزان. وتشارك الهند بدعوة من روسيا في العديد من الفعاليات الدولية، لكن نظرا للوباء وما يتعلق به من صعوبات في التدريبات، بما فيها الجوانب اللوجستية، قررت الهند هذا العام عدم إرسال قوات لها إلى تدريبات “القوقاز-2020″، مضيفة أنها أبلغت الجانب الروسي بهذا القرار.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأن تدريبات “القوقاز-2020” ستجري بمشاركة ممثلي خمس دول أجنبية.

وكانت وسائل إعلام هندية قد ذكرت أن 200 عسكري هندي يمكن أن يشاركوا في التدريبات.

تحتل الهند، التي سجلت حتى الآن أكثر من 3,46 مليون إصابة بكورونا، المرتبة الثالثة عالميا من حيث مستوى تفشي الوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: وكالات