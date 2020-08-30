ليبيا – أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري عماد جاد أنّ زيارة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز إلى القاهرة تستهدف التفاهم حول إعلان القاهرة الذي طرحته القيادة المصرية كحل متوازن للأزمة الليبية؛ لتفادي الحرب بين الأطراف المتنازعة، والوصول إلى التسوية السلمية.

جاد وفي تصريح خاص لموقع “الهلال اليوم” المصري أوضح أنّ مصر حقّقت إنجازًا تاريخيًا باعتبار سرت والجفرة خطًا أحمر وهو ما جعل بوصلة الأمم المتّحدة تبحث عن تفاهمات حول هذا الأمر.

وتابع أنّ ما يتمُّ طرحه من تحويل سرت والجفرة إلى مناطق منزوعة السلاح، وعدم احتلال الهلال النفطي لا بدَّ أن يتمَّ تحت إشراف أممي مع وضع قوات أممية خاصّة أمريكية؛ لمنع تسلل الميليشيات المسلّحة والمرتزقة إلى تجاوز خط سرت والجفرة وبالتالي حدود مصر الغربية.

وأشار الموقع إلى أنّ ستيفاني وليامز الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة، وصلت أمس الأول القاهرة، في زيارة تستغرق عدة أيام تلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبي، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع العملية السياسية هناك.