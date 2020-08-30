بريطانيا.. عودة قطة صماء إلى صاحبتها بعد فقدانها قبل 12 سنة

بريطانيا.. عودة قطة صماء إلى صاحبتها بعد فقدانها قبل 12 سنة

إنجلترا – تمكنت السيدة البريطانية جوليا ناش من استرجاع قطتها المفقودة منذ 12 سنة، بعد أن قام مستشفى للحيوانات بمسح رقاقة مثبتة على القطة كشفت هوية صاحبتها الأصلية.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن جوليا قولها إنها “صعقت” عندما تلقت اتصالا من مستشفى “الهلال الأزرق”، يعلمها بالعثور على حيوانها الأليف.

وأوضحت أن شعورها عند تلقي الخبر “كان مزيجا من عدم التصديق، والصدمة والمفاجأة للجميع”.

وأضافت أن القطة كانت في حالة سيئة عند استرجاعها، فضلا عن معاناتها من الصمم، غير أنها اكتسبت بعض الوزن وتحسنت صحتها بعد ذلك.

وكانت القطة فقدت بعد فشل زواج جوليا وانتقالها إلى منزل آخر في جنوب لندن.

المصدر: “ميرور”