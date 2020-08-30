أما الطلب الأخير لميسي فيبقى رحيل عدد من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا فى التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سببا في الهزيمة التاريخية.

حيث وجه المدير الرياضي إريك أبيدال انتقادا للأرجنتيني في يناير الماضي، عندما قال ضمنا أن اللاعبين من كانوا وراء إقالة فالفيردي.

وفي مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” في فبراير الفائت، أعلن ميسي أن الفريق لم يكن جيدا بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ثم في أبريل، انتقد القائد الأرجنتيني إدارة النادي بعد حديثها عن عدم استعداد اللاعبين لقبول تخفيض الأجور من أجل مساعدة النادي في الصعوبات المالية التي يواجهها خلال جائحة فيروس كورونا.