ليبيا – أدان عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت عمليات قمع المتظاهرين السلميين من قبل المليشيات الإرهابية باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

ثابت وفي تصريح نقلته وكالة “الأنباء” قال: “من حق الشباب في طرابلس التظاهر والمطالبة بعيش كريم، خصوصًا وأنّ المظاهرات سلمية وخالية تمامًا من السلاح، وأنّ هذا الخروج للتظاهر؛ سببه تردي الأوضاع المعيشية وانتشار المليشيات الإرهابية والمرتزقة الإرهابيين السوريين والأتراك في طرابلس”.

وأضاف أنّ المتظاهرين يتعرضون لإطلاق الرصاص الحيّ من قبل المليشيات الإرهابية مما أسفر عن وقود إصابات في صفوف المتظاهرين، وهذا الأمر يُعد خرقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقمع للحريات، وأنّ هناك عمليات اعتقال واختطاف تعسّفي ومداهمات للبيوت من قبل المليشيات الإرهابية في طرابلس، في محاولة منها لإفشال هذه التظاهرات المطالبة بالحرية وتوفير أبسط سُبل الحياة.

عضو مجلس النواب طالب بضرورة الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين في سجون المليشيات الإرهابية وعدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين والسماح لهم بالتظاهر في الساحات والميادين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة.