روسيا – أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في بيان رسمي اليوم الأحد، توصله لاتفاق مع نادي أتلانتا الإيطالي لانتقال نجمه الدولي أليكسي ميرانتشوك إلى النادي الإيطالي.

وجاء في بيان نادي العاصمة الروسية أن ميرانتشوك البالغ 24 عاما سيصبح لاعبا لنادي أتلانتا فور تجاوزه الفحوص الطبية مع النادي لإيطالي.

وتمنى لوكوموتيف لنجمه مسيرة ناجحة في تجربته الجديدة في البطولة الإيطالية.

ومثل ميرانتشوك الفريق الأول لنادي لوكوموتيف منذ 20 أبريل عام 2013، ولعب بقميص نادي العاصمة الروسية 228 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وقام بـ45 تمريرة حاسمة.

وتوج ميرانتشوك مع لوكوموتيف بالدوري الروسي مرة واحدة، وكأس روسيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الروسي في مناسبة واحدة.

ولم يحدد لوكوموتيف مدة أو قيمة الصفقة ولكن صحيفة “Sky Sport Italia” الإيطالية، توقعت أن قيمة العقد 14.5 مليون يورو لخمسة مواسم.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم قد لفت الانتباه إليه في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، عندما سجل هدفين في شباك يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات، هدف في مباراة الذهاب في تورينو وهدف في مباراة الإياب في موسكو(انتهى اللقاءان لصالح يوفنتوس 2-1).

وشارك ميرانتشوك في 25 مباراة دولية مع منتخب روسيا أحرز خلالها 5 أهداف.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي لوكومتيف الروسي