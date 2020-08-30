روسيا – يطالب بعض سكان سوتشي، بفرض قواعد اللباس في المدينة، وتغريم السائحين الذين يمشون في الشوارع بملابس السباحة.

ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور فتيات يرتدين البكيني وهن يتجولن في الأماكن العامة وفي شوارع المدينة، وطالبوا بتقديمهن إلى العدالة بسبب “انتهاك المعايير الأخلاقية”.

ونالت هذه المطالبات، تأييد العاملين في المقاهي والمطاعم، حيث يأتي السياح نصف عراة بعد الشاطئ مباشرة.

لكن العديد من المحامين، يقولون إن منع هذه الظاهرة بواسطة القوانين، يبقى صعبا، ويمكن الحد منها، فقط باللجوء إلى ضمير المصطافين، ومحاولة دفعهم للخجل من هذه التصرفات. ويقول بعض المختصين، إنه لا يوجد في القانون الروسي، مادة يمكن بموجبها معاقبة الفتيات لارتدائهن ملابس سباحة فاضحة في الأماكن العامة.

المصدر: m24.ru