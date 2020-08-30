إنجلترا – استبعد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي كليا فكرة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه، معتبرا أنه في حال حصول ذلك سيكون إضافة رائعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد كلوب عشية مباراة فريقه ضد أرسنال على لقب درع المجتمع أنه سيكون سعيدا في حال حصوله على خدمات ميسي، لكنه أوضح أن مشوار النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما لن يقوده إلى “أنفيلد”، قائلا: “من لا يريد أن يكون ميسي في فريقه؟ ولكن لا توجد فرصة”.

من جهة أخرى، اعترف كلوب بأن محاولة ليفربول الاحتفاظ بلقب “البريميرليغ” ستكون مهددة بشكل واضح إذا انضم ميسي إلى الغريم مانشستر سيتي.

ويرى كلوب أنها ستكون نقلة نوعية لكرة القدم الإنجليزية أن يكون لديك أحد أعظم اللاعبين في العالم على الإطلاق في البطولة المحلية: “من الواضح أن ذلك سيساعد مانشستر سيتي ويجعل من الصعب التغلب عليهم”.

وأضاف: “بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز سيكون الأمر رائعا، لكنني لست متأكدا ما إذا كان يحتاج إلى هذا التعزيز”.

وأبلغ ميسي فريقه برشلونة الإسباني الثلاثاء الماضي رغبته بالرحيل بعدما أصبح غير راض عن مشاكل النادي داخل وخارج الملعب.

ورشحت وسائل إعلام عدة بأن ينتقل ميسي الى مانشستر سيتي حيث سيجتمع مجددا بمدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يعتبرون وجهة محتملة أيضا لميسي في حال فسخ عقده مع الفريق الكتالوني العريق.

المصدر: أ ف ب