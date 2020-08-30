فرنسا – أثار المدير الفني لباريس سان جيرمان أوليفيير إكوافني الجدل، بعد الطريقة التي لامس بها إحدى لاعبات فريقه خلال مواجهة ليون، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وشهدت الدقيقة 80 من زمن المباراة تبديل اللاعبة ساندي بالتيمور بعد أن كان فريقها متأخرا بالنتيجة 0-1، وغادرت اللاعبة البالغة 20 عاما المستطيل الأخضر والتأثر ظهر عليها، عندما قام المدرب بمواساتها بلمسات مشكوك فيها.

ولم يمر المشهد مرور الكرام عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالت المدرب انتقادات فورية بدأتها هوب سولو، حارسة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات التي غردت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “معذرة، ماذا تفعل؟” مرفقة بلقطة المدرب واللاعبة.

ورغم إقصاء الفريق الباريسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته المباراة بهدف دون رد، إلا أن ردود الفعل تجاه المدرب كانت أكثر غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت باستجواب المدرب.

المصدر: publimetro