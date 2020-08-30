ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنّ الخلافات بين وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، جاءت إثر نظرة كلّ منهما لكيفية معالجة المشاكل القائمة هناك.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أضاف: “إنها أزمات خاصّة. إن وزير الداخلية مهامّه ضبط الأمن وبسط سيطرة الشرطة على كافّة نواحي الدولة وخاصّة العاصمة، وأنّه يواجه في قوى متنفّذة، ليس من السهل السيطرة عليها”.

وتابع: “يميل السراج إلى التأنّي في معالجة هذه الأمور، فيما يميل وزير الداخلية إلى استعمال الإعلام والعلانية في كشف كثير من الملفات، والتدّخل في مسائل تتجاوز صلاحياته كوزير داخلية”.

ورأى أنّ باشاغا يتمتّع بحيوية وشجاعة يفقدها كثير من الوزراء لكنّ الإعلان عنها لحلّ مشاكل أمنية يضرّ بموقف الاثنين وأنّ كلًا منهما له اجتهاده ويجب احترام ذلك حيث يسير الجميع على أرض ملغّمة وهناك ضرورة للحذر الشديد في كيفية التعامل مع الواقع.

معزب توقّع حلّ الإشكالات وعدم تأثيرها على الوضع الأمني، خاصّة أنّ مجلس الدولة يسعى إلى لملمة الصف وتقريب وجهات النظر، سواء عن طريق رئاسته أو أعضاءه، على حدّ تعبيره.