روسيا – التحقت البطلة الأولمبية للتزحلق على الجليد الروسية آلينا زاغيتوفا بكلية الإعلام التابعة للأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة وفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة التعليمية.

وحصلت المتزحلقة على شهادة الثانوية العامة هذا الصيف وستخضع لبرنامج دراسي جامعي حول “الإنتاج والثقافة السياسية”.

آلينا هي بطلة أولمبية وحائزة على الميدالية الفضية في أولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ، كما تحمل الميدالية الذهبية لبطولة العالم وأوروبا ونهائي سباق الجائزة الكبرى.

يذكر أن آلينا البالغة 18 عاما، فازت بجميع الألقاب الممكنة في التزحلق الفني على الجليد، وقررت في ديسمبر 2019، تعليق مسيرتها الاحترافية، والمشاركة في عرض “الجميلة النائمة” لبطلة التزحلق الفني على الجليد سابقا، تانيانا نافكا زوجة دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: “لينتا.رو”