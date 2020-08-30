كندا – أسقط متظاهرون مناهضون للعنصرية في مونتريال، نصبا تذكاريا لأول رئيس وزراء في كندا، جون ماكدونالد (1815-1891)، وأطاحوا بالتمثال من المنصة.

وذكرت قناة “سي بي سي” التلفزيونية يوم أمس، أن الحادث وقع بعد انتهاء فعالية احتجاجية ضد العنصرية، طالب المتظاهرون خلالها بوقف تمويل الشرطة. ومع انتهاء الفعالية، انتقل بعض المتظاهرين إلى إحدى الحدائق حيث يوجد النصب التذكاري. وربط المتظاهرون التمثال بحبل ودفعوه عن القاعدة. وخلال سقوطه انفصل رأسه وتدحرج.

وعبرت عمدة مونتريال فاليري بلانت عن “أسفها لحادث التخريب هذا”، وقالت إن الشرطة ستبدأ التحقيق.

في وقت سابق في كندا، تم تدنيس التماثيل عدة مرات، بما في ذلك تمثال جون ماكدونالد في مونتريال، الذي، وفقا لمناهضي العنصرية، يعتبر بمثابة “مهندس الإبادة الجماعية للسكان الأصليين في كندا”.

المصدر: تاس