ليبيا – قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلحق الضرر ببلاده (فرنسا) من خلال محاولة إثبات نفسه عبر دعم من وصفه بـ”الانقلابي حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

أوقطاي أكّد في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية على أنّ تركيا حاضرة في ليبيا في إطار أنشطة تدريب من وصفهم بـ”القوات الليبية” (مسلحي الوفاق) ودعم ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية ” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب).

وأوضح أنّه مع دخول تركيا المعادلة الليبية، أُجبرت ما وصفها بـ” العقلية الانقلابية والتنظيمات الإرهابية ” (القوات المسلحة الليبية) على التراجع حتى سرت والجفرة، مضيفًا “عند النظر إلى مناصري الانقلابي حفتر تجدون فرنسا تقف بجانبهم، وأينما ذهبتم تجدون ماكرون حجر عثرة بين أقدامكم، فأنت تتحدث عن شخص يحاول أن يثبت نفسه، ويجعل بلاده تدفع الثمن في هذا السبيل”.

وزعم نائب الرئيس التركي انسحاب “حفتر” من طاولة المباحثات في مؤتمر برلين، فضلًا عن عدم تجاوبه مع المبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار وإرساء الاستقرار في ليبيا، مؤكّدًا على أنّ حكومة الوفاق وافقت على إبرام اتفاق مع مع الأخير؛ إلا أنّه “هرب”من طاولة الحوار، على حد زعمه.

كما إدعى أنّ المباحثات ما زالت جارية في الوقت الراهن، وهناك أرضية لوقف إطلاق النار، مشدّدًا أنّ تركيا ما زالت ثابتة على موقفها بدعم وحدة ليبيا غير القابلة للتقسيم، وأضاف: “نعترف بحكومة فائز السراج كحكومة شرعية معترف بها دوليا”.

وبيّن أنّ بلاده تعمل على مستوى وزارة الخارجية والرئاسة من أجل الوصول إلى حلٍّ في ليبيا دون الإخلال بالاتفاقيات الثنائية مع السراج.

وأعرب أوقطاي عن أمله في التوصل إلى حلّ بأقرب وقت في ليبيا، وأنّ تركيا تتابع الأحداث فيها لحظة بلحظة.

أوقطاي نوّه إلى أنّ مباحثات تركيا والسراج حول اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين ليست حديثة الولادة، فهي تمتدّ إلى 10 أعوام وأكثر إلى عهد معمر القذافي على حد زعمه.

وإدعى أنّ البلدين تربطهما علاقات في العديد من المجالات منها الاقتصادية والسياسية، حيث تُوّجت هذه العلاقات بالنهاية باتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وطرابلس أواخر 2019.