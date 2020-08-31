إندونيسيا – اكتشف الخبراء في إندونيسيا سلالة للفيروس التاجي معدية جدا ، سبق أن اكتشفت في شهر يناير 2020 في ألمانيا.

وتفيد صحيفة The Jakarta Post، بأن السلالة D614G، الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، لم يسبق اكتشافها في إندونيسيا. ولكن الخبراء اكتشفوا انتشارها في ماليزيا المجاورة في منتصف أغسطس 2020.

وقد اكتشف خبراء معهد Eikman للبيولوجيا الجزيئية ، أن سرعة انتقال السلالة D614G في ظروف المختبر، أعلى بمقدار عشرة أضعاف من انتقال السلالة الأصلية للفيروس التاجي المستجد.

وأعلن رئيس المعهد، أن 40% من المرضى المصابين بـ “كوفيد-19” أصيبوا بهذه السلالة المعدية جدا، ومع ذلك، فإن جميع اللقاحات التي يجري ابتكارها في العالم فعالة ضد هذه السلالة أيضا.

ويذكر أن مجموعة باحثين دولية، اكتشفت في وقت سابق، جزءا في الحمض النووي الريبي لفيروس SARS-CoV-2 يمكن تحييده باستخدام أجسام مضادة خاصة. وقد تمكن الباحثون من عزل أجسام EY6A المضادة من جسم مريض تعافى من “كوفيد-19”.

وقد اتضح للعلماء من نتائج دراسة هذه الأجسام أنها ترتبط بسطح الفيروس SARS-CoV-2 ، ما يعني أنها قد تصبح طريقة جديدة لمنع انتشار المرض.

المصدر: لينتا. رو+ وكالات