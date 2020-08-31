اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن أمس أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي السعودي.

وأفاد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف بأنه نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على المطار دون وقوع أضرار أو إصابات بالمدنيين من مسافرين وعاملين.

وصرح المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين، ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردعهم بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

وشدد على أنه سيتم محاسبة العناصر المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: واس