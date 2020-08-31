اليمن – أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الإثنين، نزوح نحو 1300 أسرة يمنية خلال أغسطس/آب الجاري، لأسباب عدة.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “شهر أغسطس الجاري شهد نزوح 1290 أسرة في اليمن، جراء الصراع والمخاطر الطبيعية (سيول)، وفيروس كورونا”.

وأوضحت المنظمة أنها قامت بتوزيع مساعدات نقدية منذ مطلع العام الجاري على 8700 أسرة نازحة في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

ومنذ عدة أسابيع، اشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران، في عدة جبهات يمنية، أبرزها محافظة مأرب (شرق).

كما أدت السيول التي ضربت اليمن خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، إلى مصرع 174 شخصا، معظمهم في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، وفق إحصائيات حكومية وحوثية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول وتفشي فيروس كورونا، تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأناضول