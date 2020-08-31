الأردن – أوضح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن إغلاق الاقتصاد ومنع الحركة والعزل الكامل على جميع المحافظات قد يكون مجديا على المستوى القصير.

ونوه الرزاز، في كلمته الأسبوعية امس إلى أن ذلك غير مجد على المستويين المتوسط والطويل، خصوصا في ضوء التباين في الإصابات بين منطقة وأخرى.

وتحدث رئيس الوزراء الأردني عن أثر الإجراءات الحكومية في التعامل مع جائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد.

كما تطرق لمسألة العودة إلى المدارس في الأول من سبتمبر، قائلا إن “معظم دول العالم طورت مصفوفة شبيهة بالمصفوفة التي طورتها الحكومة”.

المصدر: وكالات