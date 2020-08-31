ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد وفدًا يضم عددًا من عمداء بلديات كل من: “الزنتان، ومسلاته، وغريان، والزهراء، والعزيزية، ونالوت، وحي الأندلس، وأبوسليم”.

العمداء أكّدوا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على دعمهم لحكومة الوفاق وعلى أهمية التكاتف، بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمرّ بها البلاد.

كما شدّدوا على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات وتحسين معيشة المواطن وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

وبدوره، أكد السراج على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضّحًا بأنّ المجلس الرئاسي مستمرٌّ في إجراء الإصلاحات بكافّة الأوجه وبمختلف المجالات.

وأعلن عن تخصيص المجلس الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

رئيس المجلس الرئاسي أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلّي ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.