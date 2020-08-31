السودان يوقع اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية

السودان يوقع اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية

السودان – وقع السودان اليوم الاثنين اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ووقعت الحكومة السودانية اتفاق السلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية، في خطوة مهمة في على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقعت الاتفاق حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكلاهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة مالك عقار، وهما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وصلا مع الوفد المرافق لهما صباح اليوم إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان للمشاركة فى مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق السلام الشامل بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان والمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جوبا جمال مالك وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان.

المصدر: RT+ رويترز