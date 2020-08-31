مصر – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للبترول.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، بأن اللقاء جاء في إطار “متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر”.

وأشاد الرئيس المصري بمسيرة التعاون المثمر مع شركة “إيني” الإيطالية، معربا عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجها بمواصلة التعاون المكثف مع “إيني”، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

من جانبه، أعرب رئيس شركة “إيني” عن التقدير والعرفان لموقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، مشيدا في هذا الإطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة والتي مكنت مصر من استمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها.

وأكد كلاوديو ديسكالزي أن “مصر شريك هام لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج خاصة في المنطقة الغربية وأيضا البحر الأحمر”.

المصدر: RT