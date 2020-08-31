روسيا – أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن الشرطة الروسية ضبطت خلال عملية مشتركة مع شرطة لاتفيا، شحنة من الميثادون تزيد قيمتها عن 500 مليون روبل.

وقالت فولك في تصريح للصحفيين: “قام رجال المديرية الرئيسة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الروسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمهورية لاتفيا، بتنفيذ عملية واسعة النطاق في أراضي البلدين …. وتم منع دخول أكثر من 22 ألف جرعة من المواد المخدرة (الميثادون)، معدة لاستهلاك غير طبي ذي صلة بمخاطر عالية للتسمم القاتل. وتبلغ التكلفة التقريبية لهذه الشحنة بأسعار السوق السوداء أكثر من 550 مليون روبل”.

وأفادت المتحدثة باسم الداخلية الروسية باعتقال سائق شاحنة من لاتفيا في ضواحي موسكو، يشتبه بتورطه في تهريب المخدرات من لاتفيا، إضافة لمواطنة روسية سبق إدانتها بتهريب المخدرات، وصودرت من المرأة كمية من الميثادون يبلغ وزنها الإجمالي 6.5 كيلو غرام.

واحتجز في الوقت نفسه، خمسة أشخاص آخرين في أراضي لاتفيا، من بينهم أربعة مواطنين من لاتفيا ومواطن روسي، وعثر بحوزة المجموعة على أكثر من 21 كغم من المخدرات، فضلا عن معدات مختبرية.

وفتحت شرطة محافظة موسكو دعوى جنائية بشأن بيع مخدرات على نطاق واسع، ووضع المتهمون تحت الحراسة.

المصدر: تاس