سوريا – أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 3 حالات بين الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 109، كما أعلنت تسجيل 75 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2703، كما أعلنت شفاء 15 مصابا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 614.

وحول توزع الإصابات الجديدة المسجلة اليوم أظهرت إحصاءات الوزارة أن معظم الإصابات توزعت في دمشق وحلب واللاذقية وبواقع 20 إصابة في كل منها، بينما تم تسجيل 6 إصابات في القنيطرة، و4 في حمص، و3 في ريف دمشق، و2 في حماة، فيما توزعت الوفيات الثلاث على حلب، ودمشق، واللاذقية.

وتظهر إحصاءات اليوم أن مسار الإصابات عاد للارتفاع بعد أن سجل تراجعا خلال الأيام الماضية.

المصدر: RT