العراق.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات لليوم الثاني

العراق.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات لليوم الثاني

العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس أن حالات الشفاء من فيروس كورونا فاقت لليوم الثاني على التوالي عدد الإصابات.

وسجلت الوزارة 3860 حالة شفاء، و3731 إصابة، كما سجلت 68 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: “تم فحص 20193 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في 1587326 نموذجا”.

ومنذ ظهور المرض بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 172880 حالة، والإصابات 231177 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 6959 وفاة.

المصدر: RT