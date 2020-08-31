العراق – قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق تختص بقضايا “الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية”.

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء: “يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين… العراقيون حولوا دروس التاريخ إلى مادة إنتاج مجتمعي”.

وأضاف: “بدأنا بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم، ولن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة، وسنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية”.

وتابع: “الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي”.

المصدر: RT