واشنطن – أكد متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب وصف خلال مكالمة هاتفية مع شينزو آبي بأنه أعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان، وذلك بعد أيام من إعلان آبي استقالته لأسباب صحية.

وذكر أن الزعيمين تحدثا لفترة طويلة، وأن ترامب أبلغ آبي بأنه أدى “عملا رائعا”، وأن العلاقة بين البلدين أصبحت أقوى مما كانت على الإطلاق.

وأفاد المتحدث بأن “الرئيس وصف رئيس الوزراء آبي بأنه أعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان”.

ومن الجانب الياباني، أعلن متحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء شينزو آبي أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تعزيز التحالف بين البلدين سيظل قائما حتى بعد رحيل آبي.

وأشار المتحدث إلى أن آبي أوضح في مكالمة هاتفية استمرت حوالي 30 دقيقة، أسباب قراره بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

المصدر: رويترز