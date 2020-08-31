الأرجنتين – نصح رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، مواطنه ليونيل ميسي، بالعودة إلى ارتداء قميص نيولز أولد بويز، الذي بدأ فيه مسيرته، إذا لم يكن “البرغوث”، سينهي مشواره في برشلونة.

وقال فيرنانديز “أنت في قلوبنا جميعا ولم نشاهدك قط تلعب على أرضنا، فامنحنا متعة رؤيتك تلعب هنا، في نيولز أولد بويز، ناديك”.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني في تصريحات للتلفزيون المحلي “إذا لم ينه ميسي مسيرته في برشلونة، فيجب أن ينهيها في نيولز أولد بويز”.

وأبرز فيرنانديز أن “ميسي شكل جزءا من فريق فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم العالمية”، في إشارة إلى المجموعة التي كان ضمنها النجم الأرجنتيني تحت قيادة بيب غوارديولا في برشلونة بين العامين 2008 و2012.

ويرتبط اسم الساحر ميسي بالرحيل عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن عودته إلى فريقه السابق نيولز أولد بويز الذي بدأ منه مسيرته الكروية قبل أن ينضم لـ”البارسا” في العام 2000، تبقى مستبعدة حاليا.

المصدر: وكالات