روسيا – قامت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بتحسين توقعاتها بنحو ملحوظ بشأن تعافي الاقتصاد الروسي، حسب ما نقلته صحيفة “كوميرسانت” اليوم الاثنين عن وثيقة تعمل إدارات الوزارة على مناقشتها.

وقالت الصحيفة إن إدارات الوزارة الروسية ستقوم بمناقشة الوثيقة حتى 17 سبتمبر المقبل.

ووفقا للوثيقة يتوقع المحللون انخفاض الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 3.9%، بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى 5%.

كذلك من المتوقع أن يتراجع الاستثمار بنسبة 6.6% بدلا من 12% تم ذكرها في توقعات سابقة.

وأثرت أزمة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي وعلى اقتصادات في العالم.

وقال بنك التنمية الآسيوي، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن تتعدى خسائر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 8 تريليونات دولار.

المصدر: “نوفوستي”