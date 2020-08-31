إيطاليا – أكد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، تخليه عن القميص رقم 21 الذي ارتداه في الموسم الماضي، بعد تمديد عقده مع “الروسونيري” لموسم واحد.

ونشر زلاتان صورة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مبدلا الرقم (2) برقم (1) على قميصه السابق رقم 21، ليعلن رسميا عودته لارتداء القميص رقم (11)، الذي كان يرتديه مع ميلان.

وتشير تقارير صحفية إلى أن زلاتان وقع عقدا لمدة موسم واحد، حتى صيف 2021، مقابل راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو.

وانضم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما)، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق إلى “الروسونيري” للمرة الثانية في يناير الماضي لمدة 6 أشهر.

وشارك النجم السويدي المخضرم في 18 مباراة م ميلان، في الموسم الماضي للدوري الإيطالي، وأحرز خلالها 10 أهداف.

المصدر: وكالات