ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس عن سبب زيادة ساعات طرح الأحمال في منطقة طرابلس الكبرى، مبينةً بأن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة بعض المناطق لعملية برنامج طرح الأحمال والتهجم على بعض محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة .

شركة الكهرباء أوضحت في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد بأن وعدم استجابة بعض المناطق لعملية برنامج طرح الأحمال ينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر، وهو ما ترتب عليه زيادة ساعات طرح الاحمال.

وطالبت الشركة في ختام بيانها المواطنين تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية وذلك للحفاظ على الشبكة العامة وتفادي حدوث حالة الإظلام التام.