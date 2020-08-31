لبنان – أكد الرئيس اللبناني ميشال عون امس إنه يدعو لإعلان لبنان “دولة مدنية”، لافتا إلى أنه يتعهد بالدعوة إلى حوار يفضي لصيغة توافقية تترجم بالتعديلات الدستورية.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: “الأمل موجود دائما ومهما تكن الصعوبات فعلينا مواجهتها لنتغلب عليها ونتخطاها، ولا ننسى أبدا أننا نرقد تحت التراب على رجاء القيامة فلا يمكن أن نيأس أو نحبط ونحن أحياء”.

وتابع: “لم أتغير وما زلت كما أنا، إنما القوى المتصارعة خارجيا وداخليا شكلت حاجزا أمامي”.

ولفت عون إلى أن “لبنان هو أول بلد في العالم يحكم فيه من كانوا مع المحتل بعد خروجه”.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن عون سيوجه اليوم الأحد عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسالة إلى اللبنانيين، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان “دولة لبنان الكبير” في الأول من سبتمبر العام 1920، يتبعها حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم، يتناول فيه معاني الذكرى وآخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

المصدر: وكالات