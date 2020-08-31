فرنسا – أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي اليوم امس أن ضابطا كبيرا خضع للتحقيق للاشتباه في خرقه للأمن.

وقالت بارلي في حديث لإذاعة “أوروبا 1” تعليقا على تقرير للإذاعة حول وجود اشتباه بأن ضابطا يعمل مع حلف شمال الأطلسي في إيطاليا أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية: “يخضع ضابط كبير للتحقيق بشأن نقل (معلومات حساسة) أو خرق أمني”.

ورفضت الوزيرة الخوض في التفاصيل، مكتفية بالقول إن السلطات “اتخذت كل تدابير الأمان الضرورية”، وأنه لا بد من إفساح المجال أمام النظام القضائي ليؤدي عمله مع احترام مبدأ سرية التحقيق”.

وأضافت أن القضاء وحده قادر على تأكيد الدوافع وراء تصرفات الضابط وتحديد عناصر الجريمة المحتملة.

وذكرت الإذاعة أن هذا الضابط تم اعتقاله من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا عندما كان يعتزم العودة إلى إيطاليا بعد قضاء إجازته في فرنسا.

المصدر: وكالات