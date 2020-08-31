ليبيا – علّق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس على قرارات رئيس المجلس الرئاسي بوقف وزير الداخلية فتحي باشاآغا عن مهامّه، وتعيين محمد الحداد رئيسًا للاركان العامة التابعة للوفاق وتكليف صلاح الدين النمروش وزيرًا مفوّضًا للدفاع.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد قال إنّ التعيينات والقرارات المتتالية هي من أجل كسب تحالفات من جهة، ومن جهة أخرى محاولة محاربة الفساد بإبعاد من كثر الحديث عنهم لارتباطهم بالفساد المالي.

ورأى عضو المجلس الإستشاري الموالي لتركيا أنّها ليست خلافات جوهرية بقدر ما هي ممارسة صلاحيات وأنّها لن تؤول إلى ما هو أسوأ، خاصّة أنّ الأمر لا يعدو أن يكون وقفًا مؤقتًا من أجل تحقيق، صدر ممن يملك على من يجب أن يمتثل لهذا الأمر.

وأشار كرموس الى أنّ باشاآغا يتمتع بالذكاء والوطنية، مما يؤهله لاتخاذ القرار الحكيم الذي ينهي الأزمة ولا يعرض الوضع للانهيار.