إيطاليا – أعلن نادي لاتسيو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه مدد تعاقده مع هدافه المخضرم تشيرو إيموبيلي، حتى العام 2025.

وقال لاتسيو في تغريدة نشرها عبر “تويتر”: “مدد تشيرو إيموبيلي تعاقده مع النادي حتى 2025”.

وأحرز المهاجم الإيطالي الدولي البالغ عمره 30 عاما، 36 هدفا في الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، ليعادل الرقم القياسي للأهداف في البطولة والمسجل باسم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في موسم 2015-2016، بينما احتل لاتسيو المركز الرابع بين فرق الدوري الإيطالي وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما أنهى إيموبيلي الموسم المنصرم متقدما بخمسة أهداف على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وصاحب المركز الثاني في قائمة هدافي “االكالتشيو”.

ويستعد إيموبيلي مع لاتسيو حاليا، لانطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي، والمقرر في 19 سبتمبر المقبل.

المصدر: رويترز