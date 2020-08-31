مدير عام صحة الخرطوم: غالبية السكان من الشباب لذلك لا تظهر عليهم أعراض كورونا

مدير عام صحة الخرطوم: غالبية السكان من الشباب لذلك لا تظهر عليهم أعراض كورونا

السودان – أوضح مدير عام الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم الفاتح عثمان، إن غالبية سكان السودان من الشباب لذلك لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا بصورة واضحة.

وأضاف خلال اجتماع مع الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم أن آخر الفحوصات أظهرت أن 60 بالمئة من المشتبه في إصابتهم كانت نتيجتهم إيجابية.

وأقر الاجتماع عددا من التوصيات لرفعها للجنة العليا للطوارئ الصحية، أكدت أن الظروف الاقتصادية التي تم تمر بها البلاد تتطلب التعايش مع كورونا حتى ظهور مصل التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الصحية وعلى رأسها الالتزام بالكمامات في مواقع خدمات الجمهور ومراكز التسوق والصيدليات ومراكز الخدمات الصحية مع زيادة أعداد الفحص وزيادة التوعية الإعلامية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية في الفحص للمسافرين، كما أوصوا بتقليل عدد ساعات الحظر الصحي.

المصدر: RT