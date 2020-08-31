روسيا – أكد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، خلال منتدى شبابي اليوم الاثنين، إن روسيا قد تصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية في 2020.

وأضاف أوريشكين، أن “روسيا لم تتخل عن هدفها بأن تصبح ضمن الاقتصادات الخمسة الأكبر في العالم. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي لهذا العام روسيا من المتوقع أن تكون خامس اقتصاد في العالم، لذلك يمكن القول إن الهدف تحقق هذا العام”.

وأشار إلى أنه من الضروري الآن تثبيت هذه النتيجة، والعمل على تحقيق هدف نمو مستدام للاقتصاد الروسي يكون فوق المتوسط العالمي، ما سيسمح لروسيا بالبقاء ضمن أكبر خمسة اقتصادات.

ولفت المسؤول الروسي أيضا إلى أن أزمة كورونا ساعدت الاقتصاد الروسي على تحقيق هذا الهدف بأن تصبح ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.

المصدر: “تاس”