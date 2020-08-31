مصر – افادت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إنه تم توقيع تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ملياري دولار بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة”، الذراع المصرفية الاستثمارية “لبنك الإمارات دبي الوطني”، و”بنك أبو ظبي الأول”، اضطلعا بدور المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب.

وقالت الوزارة إنه رغم التحديات الصعبة، التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة كورونا المستمرة، كان هناك إقبال كبير على الاكتتاب في الصفقة.

وأضافت “بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار، على النحو الذى يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر”.

وتولى “بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال” دور بنك التوثيق، و”بنك أبو ظبي الأول” دور الوكيل العالمي ووكيل التسهيل والاستثمار.

المصدر: “رويترز”