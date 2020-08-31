مصر – كشفت وثائق بريطانية عمرها أكثر من نحو 74 عاما رفض إثيوبيا اقتراح مصر لبناء سد على النيل الأزرق.

وقالت الوثيقة التي ترجع لعام 1946، أن مصر “لم تثر فقط مسألة التعاون عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة للاستخدام الأفضل لمياه النيل، بل هي من اقترحت فكرة أول مشروع مشترك لإنشاء سد على النيل الأزرق، والذي تقيم إثيوبيا عليه حاليا سد النهضة”.

ووفقا للمستندات البريطانية، في عام 1946، اقترحت وزارة الأشغال العامة المصرية ثلاثة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.

تمثل المشروع الأول في بناء سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، والذي يمثل نحو 80 في المئة من مياه النيل الرئيسي.

وكان موقع السد المقترح على بعد 1000 كيلومتر على الأقل من موقع سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إنهاء بنائه قرب حدودها مع السودان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية