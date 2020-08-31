ليبيا – اجتمعت الممثّلة الخاصّة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أمس الأحد مع وزير المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية الأوضاع في ليبيا وسبل وقف التصعيد والعودة العاجلة الى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

ونوّهت ويليامز بدور مصر الإيجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين.

كما عقدت الممثّلة الخاصّة مع وفد من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جولة نقاش معمّق لمقاربة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية، التي تمثّل الطريق الأمثل لتخطّي العقبات التي تُعيق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا.