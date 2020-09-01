إدارة ترامب تخفف قواعد التنقيب عن النفط والغاز في الغابات الوطنية

إدارة ترامب تخفف قواعد التنقيب عن النفط والغاز في الغابات الوطنية

الولايات المتحدة – أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة أعدتها لتسهيل عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في غابات البلاد، في خطوة تثير غضب الجماعات البيئية.

ونشرت هيئة الغابات الأمريكية التابعة لوزارة الزراعة والمشرفة على 192 مليون فدان من الغابات والمناطق العشبية، القواعد المقترحة التي ستسرع الأطر الزمنية للموافقة على تراخيص الحفر وتحديد الأراضي المتاحة للتأجير.

وكانت الهيئة قالت في 2018 إنها تخطط لإعادة وضع قواعدها من أجل تسريع منح التصريح للتنقيب عن النفط والغاز في أراضي الغابات.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الأراضي والمياه العامة، فيما يشير المدافعون عن البيئة إلى أنها ستلحق الضرر بالحياة البرية وستزيد انبعاثات الغازات الدفيئة.

المصدر: رويترز