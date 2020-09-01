إيران – عملت الحكومة الإيرانية منذ بداية العام الإيراني الحالي، والذي سمي بعام “قفزة الإنتاج”، على تدشين مشاريع للنفط والغاز والبتروكيميائيات بتوظيف استثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار.

ووفقا لوكالة “إرنا” فقد تم استثمار 5.11 مليار دولار و4.66 مليار يورو (ما يعادل 5.2 مليار دولار) و800 مليار تومان في هذه المشاريع.

وبتشغيل 17 مشروعا للبتروكيميائيات بات يعرف هذا العام بـ “العام الذهبي” لصناعة البتروكيميائيات، لأن تدشين هذه المشاريع، وزيادة إنتاج البتروكيميائيات، سيؤدي الى ارتفاع الطاقة الإنتاجية في هذه الصناعة إلى 100 مليون طن سنويا، وزيادة إيراداتها إلى 25 مليار دولار.

المصدر: “ارنا”