ليبيا – أكّد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أنّ ليبيا لاعب مهم بالنسبة لإيطاليا، وذلك خلال زيارته للعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء حيث التقى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

دي مايو ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال للسراج: “ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في البحر الأبيض المتوسّط، مع ازدهار التجارة وفرص النمو لجميع البلدان في المنطقة”.

وأعرب دي مايو عن ترحيب إيطاليا بالاتفاق الليبي الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لتعزيز وقف إطلاق النار، مضيفًا: “ونحن نؤيده، كما نؤمن بأنّ كلّ التدخل الخارجي يجب أن يتوقّف”.