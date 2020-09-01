إسبانيا – تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن بروز مشكلة معقدة، قد تعرقل إتمام صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن مسؤولي مانشستر سيتي، قاموا بتحليل جميع التكاليف المالية لعملية التعاقد مع ميسي، وبناء على نتائج التقييم، توصلوا إلى خلاصة مفادها، أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني مقابل المال، أمر غير مقبول.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي سيكون جاهزا للتعاقد مع ميسي، فقط إذا لم تكن هناك حاجة لدفع أي أموال لفريقه برشلونة، أي أنهم يريدون الحصول على خدماته مجانا، وهذا الأمر شبه مستحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحكم ارتباط “البرغوث” بعقد مع “البارسا” يمتد حتى صيف العام المقبل.

وأشارت إلى أنه حتى راتب ميسي الضخم سيكون عبئا خطيرا على مانشستر سيتي، الذي فلت بأعجوبة قبل أسابيع من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بعد اتهامه بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأكدت الصحيفة أن “السيتي” لا يريد المخاطرة مرة أخرى.

وأفيد في وقت سابق، بأن مانشستر سيتي مستعد لدفع 500 مليون يورو لميسي على مدى خمسة أعوام، شريطة أن يلعب “البرغوث” الأعوام الثلاثة الأولى بقميص “السيتي”، والعامين الأخيرين بقميص نادي نيويورك سيتي الأمريكي، الذي تعود ملكيته لنفس المجموعة التي تستحوذ على مانشستر سيتي.

المصدر: sports.ru