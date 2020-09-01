ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الإثنين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، بحضور عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ الهادي الصغير.
اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أوضاع المنطقة الجنوبية لليبيا وسير الحياة اليومية والخدمية فيها.
واستعرض الاجتماع كافّة المشاكل التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب الغربي، وآليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات بما ينهي كافّة الأعباء على كاهل المواطن.
وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الحكومة على أنّ المجلس سيوفر مجموعة من آليات الإسعاف والنظافة العامة.
وتطرّق الاجتماع إلى مشكلة الكهرباء في مناطق الجنوب، فيما تمّ الاتفاق على تخصيص كمية من الوقود الخفيف “الديزل” لمحطّة أوباري لتشغيلها مبدئيًا، بما ينهي جزءًا من طرح الأحمال على المنطقة.
كما ناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية في المنطقة وسيرها، مؤكّدين على ضرورة استمرار استتباب الأمن في تلك المدن والمناطق.