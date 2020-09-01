ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الإثنين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، بحضور عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ الهادي الصغير.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أوضاع المنطقة الجنوبية لليبيا وسير الحياة اليومية والخدمية فيها.

واستعرض الاجتماع كافّة المشاكل التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب الغربي، وآليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات بما ينهي كافّة الأعباء على كاهل المواطن.

وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الحكومة على أنّ المجلس سيوفر مجموعة من آليات الإسعاف والنظافة العامة.

وتطرّق الاجتماع إلى مشكلة الكهرباء في مناطق الجنوب، فيما تمّ الاتفاق على تخصيص كمية من الوقود الخفيف “الديزل” لمحطّة أوباري لتشغيلها مبدئيًا، بما ينهي جزءًا من طرح الأحمال على المنطقة.

كما ناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية في المنطقة وسيرها، مؤكّدين على ضرورة استمرار استتباب الأمن في تلك المدن والمناطق.