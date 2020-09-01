ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين بوزير الحكم المحلي عادل الزايدي، وعضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل اوحيدة، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات بلدية الكفرة وسير العمل بها والمشاريع الحكومية بها، ونتائج زيارة الثني والوفد المرافق له التي أجراها في وقت سابق لبلدية الكفرة.
وأكّد رئيس الحكومة على أنّ مجلس الوزراء سيقوم بتنفيذ كافّة المشاريع التي تمّ الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل، متعهّدًا بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية لصالح البلدية.