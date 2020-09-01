ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني على سير عمل وزارة الصحّة والوضع الصحي والوبائي لليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحّة الدكتور سعد عقوب.

الثني ناقش خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة، الوضع الوبائي لجائحة كورونا وأبرز الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة.

وأكّد على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافّة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة، إضافة إلى التعاون المستمر مع منظمة الصحّة العالمية بالخصوص.

وبحث الاجتماع الترتيبات النهائية لافتتاح مستشفى البريقة العام، والذي سيعمل بنظام شراء الخدمة.

كما شدّد الثني على ضرورة متابعة كافّة المستشفيات والمراكز الصحّية عن طريق لجان المتابعة الدائمة لضمان أفضل الخدمات للمواطن.