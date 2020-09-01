الجزائر – أعلنت السلطات الجزائرية أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لتخفيف قيود العزل العام الرامية لمكافحة تفشي كورونا اعتبارا من 1 سبتمبر، بما يشمل رفع الحظر عن بعض الأنشطة الثقافية.

وسيتم إعادة فتح رياض الأطفال بخمسين في المئة من طاقتها، مع منع استخدام أجهزة تكييف الهواء، ومنع أولياء الأمور من دخول المباني.

وتتضمن الإجراءات أيضا إنهاء الإجازة الاستثنائية مدفوعة الأجر للحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة.

وخففت الجزائر قيود كورونا، حيث سمحت بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والمساجد وأمكان الترفيه والشواطئ.

وسجلت السلطات حتى الآن 44494 إصابة بفيروس كورونا و1510 وفيات.

المصدر: رويترز